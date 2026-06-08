Il rinnovo è fondamentale e sarebbe l'ennesimo tassello che la dirigenza metterebbe a referto per continuare a tenere una squadra che molto bene ha fatto nel corso della passata stagione. Uno spogliatoio che si è compattato e di conseguenza ha grande voglia di continuare a dire la sua. L'ultimo nome che è stato messo sotto osservazione è quello che porta Kingsley Ehizibue a prolungare la sua permanenza in quel di Udine. Non perdiamo un secondo ed andiamo con tutti i dettagli che porterebbero al prolungamento del difensore laterale. Ecco tutti i dettagli sulla possibile permanenza dell'esterno che ha scritto pagine importanti con la maglia dell'Udinese.

Il rinnovo sta per arrivare

Ehizibue e Miranda

Secondo il Messaggero Veneto è solo questione di tempo prima che arriverà il rinnovo del difensore laterale che è stato vicinissimo al Genoa in passato. Una trattativa che potrebbe prendere quota da un momento all'altro e soprattutto arrivare al prolungamento finale. Una scelta conservativa che permette alla squadra di attendere il recupero di Alessandro Zanoli e soprattutto avere un elemento che conosce a memoria sia l'ambiente che il campionato. Non dimentichiamo che il titolare sarebbe l'italiano, ma l'infortunio che lo ha messo fuori dallo scorso gennaio va osservato con grande attenzione.

Il prossimo passaggio

L'Udinese anche in questo casodi diverse società, visto che Ehizibue era stato messo sotto osservazione anche da società che arrivavano dalla Spagna e dall'Olanda. L'ennesimo segnale che la squadra ha messo a referto. Ehizibue saprà ritagliarsi di nuovo un posto da protagonista e non dimentichiamo che quest'anno è stata la sua migliore stagione con il team del Friuli Venezia Giulia visto che ha messo a referto ben