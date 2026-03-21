Calciomercato Fiorentina – Farioli nuovo mister? Paratici ha già 3 nomi

Il futuro della squadra viola di Firenze è tutt'altro che scritto, con il club che non vede l'ora di potersi mettere in mostra e soprattutto uscire definitivamente da una situazione di classifica abbastanza complessa. La vittoria contro la Cremonese ha dato sicuramente fiducia, ma la salvezza va ancora conquistata a partire dalla prossima sfida di campionato contro i neroazzurri di Milano allenati da Christian Chivu. Nel frattempo andiamo a vedere le novità che arrivano anche dal mercato.