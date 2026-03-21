Il futuro della squadra viola di Firenze è tutt'altro che scritto, con il club che non vede l'ora di potersi mettere in mostra e soprattutto uscire definitivamente da una situazione di classifica abbastanza complessa. La vittoria contro la Cremonese ha dato sicuramente fiducia, ma la salvezza va ancora conquistata a partire dalla prossima sfida di campionato contro i neroazzurri di Milano allenati da Christian Chivu. Nel frattempo andiamo a vedere le novità che arrivano anche dal mercato.
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Calciomercato Fiorentina – Farioli nuovo mister? Paratici ha già 3 nomi
La Fiorentina continua a lavorare sul campo da gioco e non solo, visto che la salvezza non è ancora archiviata, ma va organizzata la stagione
Il nuovo allenatore
La Fiorentina deve capire se nel corso della prossima stagione si affiderà ancora ad un coach esperto come Paolo Vanoli. Nel complesso la sua è una stagione positiva se dovesse arrivare la salvezza, ma tanto dipenderà anche dal percorso europeo. Non dimentichiamo che il club di Firenze si trova ai quarti di finale e ambisce oramai da diverse stagioni ad aggiudicarsi la Conference League. Sembrano, però, esserci già tre nomi per il futuro del club. Ecco le proposte di Fabio Paratici per la panchina della Fiorentina. I tre nuovi mister <<<
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