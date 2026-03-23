Il club viola sta lavorando in maniera decisamente intensa per risollevarsi dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, viste e considerate le premesse poste solo qualche mese fa. La sfida contro i neroazzurri di Milano ha dato un'altra spinta importante verso la salvezza, ma soprattutto verso quella che è etichettabile come la guarigione della squadra di Firenze.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – Kean verso l’addio? Scelta chiara, ecco perché
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Calciomercato Fiorentina – Kean verso l’addio? Scelta chiara, ecco perché
La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio
Allo stesso tempo, però, bisogna anche iniziare a programmare l'immediato futuro della società. Una squadra che ha grande voglia di vivere una stagione ben diversa a partire dall'anno prossimo ma soprattutto ha grande interesse nel chiudere nel migliore dei modi. Allo stesso tempo si sta cercando di programmare il futuro, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Moise Kean verso l'addio? Ecco tutti i dettagli <<<
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