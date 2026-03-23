Calciomercato Fiorentina – Kean verso l’addio? Scelta chiara, ecco perché

Il club viola sta lavorando in maniera decisamente intensa per risollevarsi dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, viste e considerate le premesse poste solo qualche mese fa. La sfida contro i neroazzurri di Milano ha dato un'altra spinta importante verso la salvezza, ma soprattutto verso quella che è etichettabile come la guarigione della squadra di Firenze.