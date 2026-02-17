La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. L'obiettivo per la squadra è uno solo sotto tutti i punti di vista e stiamo parlando della salvezza finale. Non semplice da raggiungere, ma il club è pronto a fare il possibile pur di raggiungere questo risultato.
Calciomercato Fiorentina – La Juve vuole un top: pronti 15 milioni
La Fiorentina di Paolo Vanoli continua a lavorare sul campo da gioco con un solo obiettivo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nel frattempo arrivano delle novità sul mercato e di conseguenza tutto potrebbe cambiare in vista della prossima estate. C'è un calciatore che ha soddisfatto una società, ecco tutti i dettagli sul possibile addio alla Fiorentina. La Juve vuole un nuovo calciatore gigliato: ecco di chi stiamo parlando <<<
