Il club viola deve ancora trovare la sua strada sicura nel corso di questa stagione anche se da diverse settimane stanno arrivando risultati positivi ed inoltre è arrivata anche la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. La ripresa, però, è appena iniziata e di conseguenza serve continuare con un rendimento di primissimo livello.
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Calciomercato Fiorentina – Paratici perde il top? Due club sulle sue tracce
Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla cessione
Nelle ultime ore non si parla solo di campo da gioco, ma anche di tutto quello che sta avvenendo attorno al mondo viola. Un nome che ha scritto pagine importanti della Fiorentina nel corso delle ultime stagioni potrebbe vivere i suoi ultimi momenti con la casacca del club di Firenze. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro della squadra viola, ma soprattutto su un calciatore con queste qualità. Dodo verso l'addio? Il punto <<<
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