Calciomercato Fiorentina – Piccoli verso l’addio? Macché, ecco la decisione

Si inizia ad intravedere, dopo una prima parte di stagione decisamente complessa, la famosa luce in fondo al tunnel. La vittoria in Conference League contro la squadra più in forma del calcio polacco può essere un segnale importante anche per capire il futuro di alcuni componenti.
La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di mercato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Tra questi sembra esserci un altro profilo decisamente interessante, stiamo parlando di Roberto Piccoli. C'è da capire se dopo questa stagione resterà un elemento fondamentale per la Viola. Tutti i dettagli sul futuro <<<
