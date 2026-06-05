A partire da oggi si chiude definitivamente la stagione 25/26 e si inizia a parlare della Serie A 26/27. In quel di Parma a partire dalle ore 18:00 verranno comunicati i calendari e di conseguenza si scoprirà quali sono i prossimi impegni per l'Udinese.

La prima giornata

Il resto del calendario

Udinese-Como2 Giornata - Monza-Udinese

3 Giornata - Udinese-Lazio

4 Giornata - Inter-Udinese

5 Giornata - Udinese-Cagliari

6 Giornata - Torino-Udinese

7 Giornata - Udinese-Lecce

8 Giornata - Udinese-Milan

9 Giornata - Parma-Udinese

10 Giornata - Udinese-Roma

11 Giornata - Venezia-Udinese

12 Giornata - Bologna-Udinese

13 Giornata - Udinese-Fiorentina

14 Giornata - Juventus-Udinese

15 Giornata - Udinese-Frosinone

16 Giornata - Genoa-Udinese

17 Giornata - Udinese-Atalanta

18 Giornata - Sassuolo-Udinese

19 Giornata - Udinese-Napoli

20 Giornata - Lecce-Udinese

21 Giornata - Roma-Udinese

22 Giornata - Udinese-Bologna

23 Giornata - Fiorentina-Udinese

24 Giornata - Udinese-Venezia

25 Giornata - Udinese-Parma

26 Giornata - Cagliari-Udinese

27 Giornata - Udinese-Inter

28 Giornata - Como-Udinese

29 Giornata - Udinese-Torino

30 Giornata - Frosinone-Udinese

31 Giornata - Udinese-Monza

32 Giornata - Atalanta-Udinese

33 Giornata - Napoli-Udinese

34 Giornata - Udinese-Genoa

35 Giornata - Udinese-Juventus

36 Giornata - Lazio-Udinese

37 Giornata - Udinese-Sassuolo

38 Giornata - Milan-Udinese