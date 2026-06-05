La Serie A annuncia oggi quello che è il nuovo calendario per la stagione che verrà, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
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A partire da oggi si chiude definitivamente la stagione 25/26 e si inizia a parlare della Serie A 26/27. In quel di Parma a partire dalle ore 18:00 verranno comunicati i calendari e di conseguenza si scoprirà quali sono i prossimi impegni per l'Udinese.
La prima giornataUdinese-Como
Il resto del calendario2 Giornata - Monza-Udinese
3 Giornata - Udinese-Lazio
4 Giornata - Inter-Udinese
5 Giornata - Udinese-Cagliari
6 Giornata - Torino-Udinese
7 Giornata - Udinese-Lecce
8 Giornata - Udinese-Milan
9 Giornata - Parma-Udinese
10 Giornata - Udinese-Roma
11 Giornata - Venezia-Udinese
12 Giornata - Bologna-Udinese
13 Giornata - Udinese-Fiorentina
14 Giornata - Juventus-Udinese
15 Giornata - Udinese-Frosinone
16 Giornata - Genoa-Udinese
17 Giornata - Udinese-Atalanta
18 Giornata - Sassuolo-Udinese
19 Giornata - Udinese-Napoli
20 Giornata - Lecce-Udinese
21 Giornata - Roma-Udinese
22 Giornata - Udinese-Bologna
23 Giornata - Fiorentina-Udinese
24 Giornata - Udinese-Venezia
25 Giornata - Udinese-Parma
26 Giornata - Cagliari-Udinese
27 Giornata - Udinese-Inter
28 Giornata - Como-Udinese
29 Giornata - Udinese-Torino
30 Giornata - Frosinone-Udinese
31 Giornata - Udinese-Monza
32 Giornata - Atalanta-Udinese
33 Giornata - Napoli-Udinese
34 Giornata - Udinese-Genoa
35 Giornata - Udinese-Juventus
36 Giornata - Lazio-Udinese
37 Giornata - Udinese-Sassuolo
38 Giornata - Milan-Udinese
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