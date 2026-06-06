Mister Kosta Runjaic continua a pianificare il suo futuro con la maglia dell'Udinese. Il tecnico si sta avvicinando all'inizio della terza stagione in Friuli Venezia Giulia e le aspettative sono decisamente elevate. Quest'anno è arrivata la miglior annata nel corso dell'ultimo decennio e di conseguenza non possiamo fare altro che attenderci un'asticella ancora più in alto. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni del coach che ha presentato nel migliore dei modi quella che sarà la prossima annata.

Le dichiarazioni del mister

Runjaic

"La presentazione del calendario sicuramente ci entusiasma e l'attesa per scoprire quella che sarà la prossima stagione è grande. Speciale iniziare con un match tra le nostre mura amiche e non vediamo l'ora di dare il via alla prossima annata vicini ai nostri tifosi". Subito un avvio scoppiettante per l'Udinese, visto che se la dovrà vedere con una squadra di primissimo livello come il Como. La società dovrà fare la differenza contro un team che sta preparando la sua prima e storica partecipazione alla prossima Champions League. Non ci resta che iniziare a scoprire anche quelli che saranno i movimenti di mercato sia in entrata che in uscita per un club che ha voglia di spostare l'asticella sempre più in alto.