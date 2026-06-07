La sua prima avventura non è andata per il meglio, ma il nostro Paese ha voglia di tornare a dare fiducia ad un tecnico decisamente interessante come Julio Velazquez. Il coach che si è laureato campione in Bulgaria solo qualche settimana fa, potrebbe essere il candidato numero uno per la panchina di una società davvero importante come quella blucerchiata di Genova. Ricordiamo che con l'Udinese non aveva impressionato per il suo gioco ed anzi era stato accantonato in un momento in cui la classifica della squadra del Friuli Venezia Giulia era tutt'altro che sorridente. Passiamo ai dettagli sulla squadra che potrebbe fare il possibile per arrivare alla chiusura di una trattativa di questo tipo.

La squadra che vuole chiudere Velazquez

Julio Velazquez

Il tecnico è stato messo sotto osservazione dalla Sampdoria. La squadra di Genova ha dimostrato di puntare di stagione in stagione anche a nuove guide tecniche e non ai soliti nomi che gravitano attorno all'ambiente della seconda serie del calcio italiano. Sicuramente quella di Velazquez è una scommessa interessante ed importante per certi versi. Un tecnico che ha la sua seconda chance di tornare a mettersi in mostra in Italia e più precisamente in Serie B, vedremo se effettivamente si andrà a chiudere questa pista.

La pista Velazquez è possibile?

Ad oggi Julio Velazquez èper la panchina della formazione blucerchiata. Molto dipenderà dalla decisione finale che arriva dalla Danimarca, più precisamente dal direttore della società di Genova. Secondo quanto emerge da Tuttosport, la trattativa potrebbe chiudersi ed è. Non possiamo fare altro che attendere l'evolvere di questo affare, con l'Udinese che potrebbe ritrovare un tecnico che ha visto crescere e a cui ha affidato la prima e vera panchina importante della sua carriera.