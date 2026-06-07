Il Racing sta per chiudere definitivamente il prestito di un calciatore decisamente molto interessante come Damian Pizarro. Il giovane bomber che l'Udinese si è assicurato dal Colo Colo, non sta trovando spazio nemmeno in Argentina e di conseguenza potrebbe iniziare una nuova avventura per un centravanti che ha voglia di rimettersi in gioco e tornare a fare la differenza. Serve minutaggio e soprattutto serve il prima possibile proprio per ritrovare la fiducia e le prestazioni messe a referto nel corso dei primi passi della sua carriera in Chile che lo hanno portato ad indossare anche la maglia della nazionale. Non perdiamo un secondo e passiamo alla decisione ufficiale tra l'Udinese e il Racing de Avellaneda.

La decisione delle due società

Damian Pizarro

Solo cinque partite dal suo approdo in Argentina ed un assist, per un totale di meno di 200 minuti. Dettagli che parlano davvero chiaro e fanno capire quanto il calciatore non stia crescendo in questa nuova realtà, di conseguenza la scelta potrebbe essere quella di interrompere il prestito. Una decisione che permetterebbe alla squadra di aggiungere alla rosa le giocate di un talento davvero unico, anche se c'è da capire quello che potrebbe essere il futuro di un centravanti che deve ancora trovare il giusto spazio per rendere al meglio.

Cessione definitiva? Tutti i dettagli

La sensazione è che la società potrebbe pensare anche ad una. Una situazione tutt'altro che semplice, visto l'appeal discendente del calciatore. Logicamente, questa però potrebbe essere l'unica chance per rivederlo calcare palcoscenici importanti e ritrovarsi definitivamente vista anche l'età ed una carriera tutta da costruire., difficilmente resterà all'interno della rosa anche perché l'attacco dei bianconeri guidati da mister Kosta Runjaic è davvero in subbuglio, con tanti calciatori pronti a cambiare casacca da gioco senza ombra di dubbio.