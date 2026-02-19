La salvezza è l'obiettivo principale della squadra viola. Un club che non potrebbe accettare una retrocessione visti gli investimenti fatti nel corso delle ultime stagioni ed anche i cambiamenti societari che hanno portato un direttore sportivo di primissimo livello come Fabio Paratici.
Calciomercato Fiorentina – Scelto il post Vanoli: arriva De Zerbi? La verità
Calciomercato Fiorentina – Scelto il post Vanoli: arriva De Zerbi? La verità
La Fiorentina potrebbe aver scelto (nel corso di queste ore) il post mister Vanoli in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore si sta iniziando a programmare il futuro, con il club che vorrebbe aggiungere alla sua rosa nuovi calciatori decisamente interessanti e non solo. Sembra esserci il nome perfetto per il futuro, ecco la nuova guida tecnica del club <<<
