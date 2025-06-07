Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e sta pianificando la prossima stagione. Tutti i dettagli
Il Genoa a lavoro
Il rinnovo di Patrick Vieira è diventato ufficialità qualche istante fa e la società non ha intenzione di perdere tempo. Proprio per questo motivo il club sta cercando di mettere i primi calciatori fondamentali per costruire una squadra che possa lottare per la salvezza senza problemi.
Il primo problema da risolvere è quello che riguarda l’attacco. Serve un bomber di primissimo livello che possa garantire almeno 10 reti nel corso della stagione. Tutti i dettagli sul futuro e il nome perfetto arriva dal Napoli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Udinese
Udinese, archiviato caso Dossena-Davis! I dettagli sulla decisione
News Udinese mercato
Udinese, oggi è il giorno di Karlstrom: alle 23:00 sfida la Francia
News Udinese
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
News Udinese mercato
Calciomercato Udinese - Scelto il nuovo Ehizibue: colpo dalla Bundesliga
News Udinese mercato
Calciomercato Udinese - Ehizibue saluta il bianconero: ecco la sua nuova squadra
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti