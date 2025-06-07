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Il Genoa a lavoro

Il rinnovo di Patrick Vieira è diventato ufficialità qualche istante fa e la società non ha intenzione di perdere tempo. Proprio per questo motivo il club sta cercando di mettere i primi calciatori fondamentali per costruire una squadra che possa lottare per la salvezza senza problemi.

Il primo problema da risolvere è quello che riguarda l’attacco. Serve un bomber di primissimo livello che possa garantire almeno 10 reti nel corso della stagione. Tutti i dettagli sul futuro e il nome perfetto arriva dal Napoli <<<

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