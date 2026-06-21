Una trattativa che non ha ancora preso quota, ma che potrebbe farlo nel corso delle prossime settimane. Jurgen Ekkelenkamp è stato messo sotto osservazione da parte della società viola che milita nella massima serie del nostro campionato. Una trattativa di un certo peso e che potrebbe spostare gli equilibri proprio in quelle zone della classifica. Non dimentichiamo che il calciatore olandese arriva da una super stagione in cui è stato protagonista a suon di gol ed ottime prestazioni, impossibili da dimenticare le reti decisive contro il Napoli e i rossoneri di Milano in quel di San Siro. Adesso non resta che passare alla trattativa e di conseguenza ai dettagli sull'affare tra l'Udinese e la Fiorentina.

Jurgen Ekkelenkamp e futuro da scrivere

Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo

Due stagioni in bianconero in continuo crescendo e di conseguenza pare essere solo questione di tempo prima che si possa arrivare ad un accordo e di conseguenza ad una nuova avventura. Il campionato di Ekkelenkamp è di quelli da centrocampista di primissima fascia con cinque reti e quattro assist messi a referto. Dalla sua non solo l'ottimo rendimento, ma anche grandi giocate e un'età che lo mette nel periodo più importante della sua carriera, visto che si parla di un classe 2000. Adesso non resta che passare alla trattativa e all'offerta che riceveranno i bianconeri.

L'offerta della Viola e la richiesta dei bianconeri

La famiglia Pozzo non ha intenzione di svendere un calciatore dalle qualità uniche e fondamentali per il gioco di mister Kosta Runjaic. L'offerta che dovrà arrivare sul piatto si aggira attorno ai. Difficile anche ottenere sconti per un calciatore classe 2000 in continuo crescendo e che dopo un'altra grande stagione potrebbe puntare a. Vedremo seriuscirà ad affondare il colpo definitivamente.