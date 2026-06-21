Una stagione da assoluto protagonista e di conseguenza la Fiorentina ha messo nel mirino un ottimo giocatore come Jurgen Ekkelenkamp: i dettagli
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Una trattativa che non ha ancora preso quota, ma che potrebbe farlo nel corso delle prossime settimane. Jurgen Ekkelenkamp è stato messo sotto osservazione da parte della società viola che milita nella massima serie del nostro campionato. Una trattativa di un certo peso e che potrebbe spostare gli equilibri proprio in quelle zone della classifica. Non dimentichiamo che il calciatore olandese arriva da una super stagione in cui è stato protagonista a suon di gol ed ottime prestazioni, impossibili da dimenticare le reti decisive contro il Napoli e i rossoneri di Milano in quel di San Siro. Adesso non resta che passare alla trattativa e di conseguenza ai dettagli sull'affare tra l'Udinese e la Fiorentina.
Jurgen Ekkelenkamp e futuro da scrivere
Due stagioni in bianconero in continuo crescendo e di conseguenza pare essere solo questione di tempo prima che si possa arrivare ad un accordo e di conseguenza ad una nuova avventura. Il campionato di Ekkelenkamp è di quelli da centrocampista di primissima fascia con cinque reti e quattro assist messi a referto. Dalla sua non solo l'ottimo rendimento, ma anche grandi giocate e un'età che lo mette nel periodo più importante della sua carriera, visto che si parla di un classe 2000. Adesso non resta che passare alla trattativa e all'offerta che riceveranno i bianconeri.
L'offerta della Viola e la richiesta dei bianconeriLa famiglia Pozzo non ha intenzione di svendere un calciatore dalle qualità uniche e fondamentali per il gioco di mister Kosta Runjaic. L'offerta che dovrà arrivare sul piatto si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Difficile anche ottenere sconti per un calciatore classe 2000 in continuo crescendo e che dopo un'altra grande stagione potrebbe puntare a diventare protagonista in un team di primissima fascia. Vedremo se la Fiorentina riuscirà ad affondare il colpo definitivamente.
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