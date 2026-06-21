L'Udinese annuncia la prima cessione ufficiale della sua stagione e si tratta di una grande operazione per la crescita di uno dei calciatori più importanti di tutto il settore giovanile italiano. Un talento che ha le qualità per diventare un portiere di fama internazionale e dopo una stagione di apprendistato in Serie A è pronto per dire la sua nella cadetteria, ma da protagonista. La firma è arrivata e sarà ufficiale dal primo di Luglio, ma sicuramente si tratta di una trattativa che permette al team di aggiungere alla sua rosa un elemento di primissimo livello. Non ci resta che andare a vedere tutti i dettagli.

I dettagli dell'affare di mercato

Udinese

Alessandro Nunziante, arrivato nel corso della passata stagione, è pronto per iniziare la sua nuova avventura e lo farà in quel di Arezzo. Prima esperienza in Serie B per un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza, soprattutto nella cadetteria. Adesso c'è grande attesa per vederlo all'opera, visto che nel corso di quest'annata non c'è mai stata la possibilità di vederlo titolare con la casacca dell'Udinese nonostante le qualità che lo hanno portato ad essere un perno in tutte le Under del calcio italiano e delle nazionali. Passiamo ai dettagli dell'accordo di mercato.

Il comunicato dell'Arezzo

, a titolo temporaneo dall’Udinese,, che ha firmato un contratto con il Club amaranto fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 2007, Nunziante incarna il profilo del portiere moderno: struttura fisica importante, ottima esplosività e notevole abilità nel gioco con i piedi. Nato a Foggia il 14 marzo 2007, è cresciuto nel settore giovanile del Benevento, con cui ha esordito in Coppa Italia di Serie C a soli 16 anni. Punto fermo delle Nazionali giovanili, Nunziante è attualmente nel giro dell’Italia Under 19 e vanta presenze anche con Under 17, Under 16 e Under 15. Dopo aver partecipato allo stage di inizio giugno a Tirrenia, è stato convocato per il raduno della Nazionale U19 a Coverciano, in programma dal 22 al 25 giugno.e gli augura buon lavoro per la sua nuova esperienza in amaranto".