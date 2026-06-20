L'Inter e l'Udinese stanno cercando un accordo il prima possibile per arrivare alla conclusione dell'affare. Tutti i dettagli
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L'Udinese continua a lavorare in vista dell'inizio della prossima stagione di campionato. Un mercato che nonostante inizierà solo il prossimo primo Luglio è già infuocato e sta regalando diverse soddisfazioni. Un team che ha voglia di continuare a sorprendere e si vuole prendere la parte sinistra della classifica fatta come quest'anno ma cercando di migliorarla ed avvicinarsi sempre di più alla quota Europa. Adesso non possiamo fare altro che iniziare a vedere le novità sul mercato e di conseguenza tutti i dettagli sul possibile approdo di Oumar Solet in neroazzurro. Un affare che ha le qualità per spostare gli equilibri nella massima serie del nostro calcio.
L'affare Inter-Solet
Il difensore centrale francese era già stato attenzionato dai neroazzurri e quella in bianconero sembra essere una situazione che ha permesso ai Campioni d'Italia di valutarlo nel dettagli e capire che ha tutte le qualità per fare la differenza anche in Serie A. Un accordo di massima tra il giocatore e la società è già stato messo a referto e di conseguenza è solo questione di tempo prima che si possa giungere ad una soluzione finale. Passiamo alle cifre della trattativa e la richiesta finale dell'Udinese per cedere quello che si è messo in mostra come uno dei migliori centrali di tutto il campionato.
Le cifre dell'affareL'Udinese ha appreso le richieste del calciatore e di conseguenza non si opporrà ad una cessione, ma resta l'obiettivo di non svendere le sue prestazioni. 25 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto sembra essere la richiesta finale. Adesso non possiamo fare altro che attendere l'evolversi della situazione con i neroazzurri ed il francese che stanno solo aspettando il via libera da parte della società gestita dalla famiglia Pozzo.
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