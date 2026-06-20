L'Udinese continua a lavorare in vista dell'inizio della prossima stagione di campionato. Un mercato che nonostante inizierà solo il prossimo primo Luglio è già infuocato e sta regalando diverse soddisfazioni. Un team che ha voglia di continuare a sorprendere e si vuole prendere la parte sinistra della classifica fatta come quest'anno ma cercando di migliorarla ed avvicinarsi sempre di più alla quota Europa. Adesso non possiamo fare altro che iniziare a vedere le novità sul mercato e di conseguenza tutti i dettagli sul possibile approdo di Oumar Solet in neroazzurro. Un affare che ha le qualità per spostare gli equilibri nella massima serie del nostro calcio.

L'affare Inter-Solet

Solet e Kristensen

Il difensore centrale francese era già stato attenzionato dai neroazzurri e quella in bianconero sembra essere una situazione che ha permesso ai Campioni d'Italia di valutarlo nel dettagli e capire che ha tutte le qualità per fare la differenza anche in Serie A. Un accordo di massima tra il giocatore e la società è già stato messo a referto e di conseguenza è solo questione di tempo prima che si possa giungere ad una soluzione finale. Passiamo alle cifre della trattativa e la richiesta finale dell'Udinese per cedere quello che si è messo in mostra come uno dei migliori centrali di tutto il campionato.

Le cifre dell'affare

L'Udinese ha appreso le richieste del calciatore e di conseguenza non si opporrà ad una cessione, ma resta l'obiettivo di non svendere le sue prestazioni.sembra essere. Adesso non possiamo fare altro che attendere l'evolversi della situazione con i neroazzurri ed il francese che stanno solo aspettandoda parte della società gestita dalla famiglia Pozzo.