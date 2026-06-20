Un nuovo capitolo si apre nell'infinita trattativa tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic ed un calciatore fondamentale come Nicolò Zaniolo. Il talento del calcio italiano è pronto per iniziare una nuova stagione in bianconero, ma c'è bisogno di trovare dei nuovi accordi di primissimo livello visto che quelli attuali non stanno facendo contento il calciatore con la maglia numero 10. Il team è già a lavoro per cercare una soluzione e sembrano esserci delle novità importanti sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo un istante ed ecco le ultime sul possibile nuovo accordo che potrebbero trovare la società con l'entourage.

A caccia di un nuovo accordo

Nicolò Zaniolo esulta per il gol contro il Torino

L'Udinese ha intenzione di mantenere le prestazioni di un calciatore fondamentale come il dieci che con la maglia bianconera si è ritrovato e messo a referto sei reti e cinque assist (oltre un gol anche in Coppa Italia). I numeri sono di primissimo livello e di conseguenza la squadra si sta già mettendo in mostra per arrivare alla definizione della trattativa. In caso non dovesse arrivare la definizione totale della trattativa si potrebbe puntare alla cessione e non ci resta che vedere per quale cifra l'addio di Zaniolo può prendere quota.

Le cifre dell'addio di Zaniolo

Se mai non si dovesse arrivare ad un accordo finale, la richiesta dell'Udinese dovrebbe partire da circaUna proposta che al momento resta decisamente elevata ed infatti nessuna società si propone per arrivare alla conclusione anche se ci sono degli interessamenti sia da parte della Juventus che dei rossoneri di Milano ed in passato anche Antonio Conte ha fatto notare tutto il suo interesse per un calciatore con questo talento. Non resta che attendere l'evoluzione della situazione e