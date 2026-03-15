Calciomercato Genoa – De Rossi esulta: rinnovo per il titolarissimo

Oggi si scende sul campo da gioco e lo si fa per una sfida decisamente molto importante, il Genoa è sempre più vicino alla salvezza e servono ancora punti per allontanare qualsiasi spauracchio possibile ed immaginabile. La sfida contro il Verona al Bentegodi può essere la pietra tombale definitiva sulle speranze degli Scaligeri.

Nel frattempo si sta cercando di fare il punto sul futuro del team e soprattutto su un calciatore di primissimo livello. Daniele De Rossi è pronto per esultare, con un titolarissimo che non vede l'ora di rinnovare e continuare la sua avventura in rossoblù. Tutti i dettagli <<<