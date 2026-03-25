Il club rossoblù sta lavorando sul campo da gioco e sa che deve ancora ipotecare (in maniera definitiva) la salvezza finale. Nel frattempo si sta cercando di iniziare a pianificare la prossima stagione che non sarà semplice e soprattutto in cui la squadra si dovrà riconfermare.
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Calciomercato Genoa – De Rossi perde il titolare: duello Roma-Torino
Il Genoa di Daniele De Rossi potrebbe perdere un titolarissimo, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un possibile duello
Potrebbero esserci diversi cambiamenti di settimana in settimana anche dovuti al rendimento dei calciatori e di conseguenza al loro futuro tutt'altro che scritto. Tanti gli esterni messi sotto osservazione dai top club e che l'anno prossimo potrebbero non indossare più la casacca del Grifone. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio in casa rossoblù. C'è voglia di iniziare una nuova avventura <<<
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