Una delle storie più belle e durature all'interno della rosa del Cagliari, potrebbe giungere alla sua fine già la prossima estate
La sessione estiva di calciomercato si preannuncia complessa per il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato. Oltre a dover rafforzare la squadra, avrà anche l'arduo compito di trattenere i calciatori più ambiti, che potrebbero ricevere offerte irresistibili. Tra questi, spicca l'attaccante toscano classe '88, che è seriamente entrato nei piani del Livorno, presieduto da Joel Esciua.
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