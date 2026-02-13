Il mercato del Torino è sempre sotto osservazione, con la squadra che sta già iniziando a pianificare il futuro visto una stagione molto tranquilla e che ha ben poco da regalare con il passare delle settimane.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Colpo dalla Serie B: affare da cinque milioni
news calcio
Calciomercato Torino – Colpo dalla Serie B: affare da cinque milioni
Il Torino è pronto per mettere a referto un colpo di primissimo livello, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un affare
Tanti i profili messi sotto osservazione che arrivano dalla seconda serie del calcio italiano. Calciatori che si stanno mostrando pronti per il grande salto e l'obiettivo del Torino è quello di mettere a referto il colpo in maniera di assicurarsi dei calciatori interessanti nel minor tempo possibile. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Ecco il nuovo nome dalla B <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA