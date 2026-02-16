mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Baroni out? La scelta della dirigenza granata

news calcio

Calciomercato Torino – Baroni out? La scelta della dirigenza granata

Il Torino pare aver scelto a tutti gli effetti quello che sarà il suo nuovo muro. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Torino – Baroni out? La scelta della dirigenza granata- immagine 2

L'ennesima sconfitta di una stagione mediocre che non sta piacendo alla dirigenza dei granata. Il club di Torino sta cercando di capire quale potrebbe essere il futuro del club e nel corso delle prossime ore non possono essere escluse anche delle sorprese di primissimo livello.

Le prossime ore rischiano di essere decisive, anche se vista la situazione salvezza si potrebbe optare per una guida fino al termine dell'annata e poi una nuova scelta nel corso della nuova stagione. Non perdiamo un secondo ed ecco i possibili nomi per un traghettatore <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA