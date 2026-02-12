La squadra granata sta lavorando in maniera continuativa per mettere a referto un colpo decisamente importante e soprattutto per trovare continuità dopo due stagioni vissute nel limbo della metà classifica e del campionato senza grossi colpi di scena.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Rivoluzione pronta: Juric in panchina? La verità
news calcio
Calciomercato Torino – Rivoluzione pronta: Juric in panchina? La verità
Il Torino sembrerebbe mettere in piedi una possibile rivoluzione sotto tutti i punti di vista. Non perdiamo un secondo e tutti i dettagli
Una piccola rivoluzione, l'ennesima nel corso delle ultime stagioni è pronta nel corso della prossima estate? Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Ecco la nuova guida del club <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA