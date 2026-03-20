Il club granata sta lavorando con grande continuità sia dentro che fuori dal campo da gioco. Il mister Roberto D'Aversa sembra aver trovato una quadra nel corso di quest'ultimo periodo e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che possa diventare un perno centrale della squadra.
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Calciomercato Torino – Simeone saluta i granata? C’è un’offerta shock
Il Torino potrebbe perdere un calciatore decisamente molto interessante, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui granata
Nel frattempo si inizia a parlare anche di mercato e bisogna capire quali saranno i movimenti in vista dell'immediato futuro. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un vero e proprio colpaccio. C'è un'offerta shock per un top? Tutti i dettagli <<<
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