Il club granata sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra si godrà questa pausa di due settimane in cui la Nazionale italiana deve fare il possibile per poter conquistare la prossima qualificazione al prossimo Mondiale che si disputerà nel corso di quest'estate nel Nord America.
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Calciomercato Torino – Simeone punta il River? Ultimissime dall’Argentina
Il Torino di Urbano Cairo potrebbe perdere un altro calciatore decisamente molto importante, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Logicamente la società di Torino sta ugualmente lavorando non solo sul campo da gioco, ma anche sul mercato con gli ultimi nomi che stanno prendendo quota. Trattative che potrebbero coinvolgere anche degli assoluti protagonisti nel corso di questa stagione. Il profilo che sta prendendo quota più di tutti e di cui bisogna capire il futuro è "El Cholito" Simeone. Tutti i dettagli sul suo possibile futuro <<<
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