Calciomercato Torino – Simeone punta il River? Ultimissime dall’Argentina

Logicamente la società di Torino sta ugualmente lavorando non solo sul campo da gioco, ma anche sul mercato con gli ultimi nomi che stanno prendendo quota. Trattative che potrebbero coinvolgere anche degli assoluti protagonisti nel corso di questa stagione. Il profilo che sta prendendo quota più di tutti e di cui bisogna capire il futuro è "El Cholito" Simeone. Tutti i dettagli sul suo possibile futuro <<<