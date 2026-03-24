La squadra granata sta lavorando di settimana in settimana e con Roberto D'Aversa sembra aver trovato una piccola quadra sotto tutti i punti di vista. Prestazioni in netto miglioramento e la possibilità di poter lavorare di settimana in settimana con una grande continuità. Nel frattempo si sta cercando di continuare a pianificare il futuro della società di Torino.
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Calciomercato Torino – Super colpo di Cairo: piace l’esterno di De Rossi
Il Torino ha messo sotto osservazione un team di primissimo livello per acquistare un esterno che possa dare una grande mano: le ultime
Il mercato sembra poter entrare nel vivo da un momento all'altro e ci sono parecchi calciatori che piacciono al team diretto da Petrachi. Tra questi sembra esserci anche il nome di un esterno che ha tutte le qualità per dire la sua sul campo da gioco. Un terzino che si sta confermando come uno dei migliori della categoria. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo rinforzo <<<
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