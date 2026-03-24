Calciomercato Torino – Super colpo di Cairo: piace l’esterno di De Rossi

La squadra granata sta lavorando di settimana in settimana e con Roberto D'Aversa sembra aver trovato una piccola quadra sotto tutti i punti di vista. Prestazioni in netto miglioramento e la possibilità di poter lavorare di settimana in settimana con una grande continuità. Nel frattempo si sta cercando di continuare a pianificare il futuro della società di Torino.