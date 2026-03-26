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Calciomercato Torino – Vlasic saluta tutti? Offerta unica dalla Germania

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo n secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Lorenzo Focolari Redattore 

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Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra gestita da Urbano Cairo vuole concludere la stagione nel miglior modo possibile e di conseguenza sta cercando di interpretare nel migliore dei modi questo finale di stagione che non sarà effettivamente semplice.

Nel frattempo c'è anche il mercato che tiene colpo. Un calciatore piace ad uno dei migliori team del campionato tedesco. Un profilo molto interessante e di conseguenza non possiamo fare altro che andare nel dettaglio a vedere e leggere la possibile offerta che potrebbe arrivare per questo top. Tutti i dettagli sul futuro di Nikola Vlasic <<<

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