Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra gestita da Urbano Cairo vuole concludere la stagione nel miglior modo possibile e di conseguenza sta cercando di interpretare nel migliore dei modi questo finale di stagione che non sarà effettivamente semplice.
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Calciomercato Torino – Vlasic saluta tutti? Offerta unica dalla Germania
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo n secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Nel frattempo c'è anche il mercato che tiene colpo. Un calciatore piace ad uno dei migliori team del campionato tedesco. Un profilo molto interessante e di conseguenza non possiamo fare altro che andare nel dettaglio a vedere e leggere la possibile offerta che potrebbe arrivare per questo top. Tutti i dettagli sul futuro di Nikola Vlasic <<<
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