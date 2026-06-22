La FIGC ha mosso le sue carte e dopo la terza debacle nel corso degli ultimi otto anni è arrivato il momento di iniziare un nuovo percorso che possa portare la Nazionale italiana a raggiungere gli obiettivi minimi che ci sono sempre stati. La presidenza della Federeazione Italiana Giuoco Calcio è stata affidata a Giovanni Malagò. Vittoria schiacciante contro l'ex presidente Giancarlo Abodi, con le preferenze che hanno sfiorato il 70%. Una cifra importantissima per un nuovo corso che è destinato ad iniziare e soprattutto una figura importante all'interno del nostro mondo sportivo. Non dimentichiamo i grandi risultati che ha raggiunto da presidente del CONI, come il miglior rendimento in un Olimpiade estiva. Passiamo alle dichiarazioni rilasciate proprio nel corso di questi istanti.

Le dichiarazioni di Malagò

Giovanni Malagò

Il nuovo rappresentante massimo della FIGC ha commentato con queste dichiarazioni l'importantissima vittoria odierna ai danni di Abodi: "Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto". Parole importanti per un presidente che ha grandissima voglia di mettersi già all'opera e fare la differenza sin da subito. L'obiettivo è quello di modernizzare un calcio che di stagione in stagione sta perdendo colpi importanti ed è sotto l'occhio di tutti. Non ci resta che attendere le prime mosse e dare il tempo a Malagò di lavorare.