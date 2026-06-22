Nicolò Zaniolo ed il suo futuro è sempre più un rebus. Un calciatore che al momento non ha ancora trovato la sua vera destinazione ed anzi potrebbe anche non restare in quel di Udine, nonostante il contratto che racconti di un accordo triennale fino al prossimo 30 giugno 2029. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota l'addio se non si dovesse trovare un accordo sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo che il fantasista chiede l'aumento cospicuo del contratto e di conseguenza non sarà facile trovare una quadra, visto che la cifra messa sul piatto è ben più alta del budget cap per giocatore fissato dalla dirigenza friulana. Nelle ultime ore sta prendendo quota la pista che porterebbe l'italiano in una delle società più prestigiose del nostro calcio. La Juventus offre due contropartite per arrivare a Zaniolo.

Il primo nome

Il primo nome messo sul piatto per cercare di abbassare le richieste della società proprietaria del cartellino di Zaniolo è quello di Juan Cabal. Il calciatore colombiano, per il momento, non è ancora riuscito a scrivere il suo futuro e soprattutto a trovare un posto con continuità nella Juve complici gli infortuni. Sarebbe il sostituto perfetto di un partente Solet e di conseguenza i bianconeri potrebbero pensare ad abbassare le pretese proprio con le giocate dell'ex Hellas Verona.

Il secondo profilo individuato

Una rete da sogno che ha permesso alla Juventus di vincere il Derby d'Italia contro i neroazzurri di Milano, una stagione che da quel momento lo ha visto ottenere poco spazio.è il secondo nome individuato dal club bianconero per cercare di abbassare le richieste dei Pozzo. Fare dei calcoli, per il momento, è decisamente prestoin programma tra le parti nel corso delle prossime ore.