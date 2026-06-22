L'Udinese si avvicina a grandi passi verso l'inizio del mercato vero e proprio. Ufficialmente le trattative potranno essere date per fatte dal prossimo primo Luglio, ma la sensazione è che già ci sia parecchio subbuglio. Il nome che più di tutti è stato messo sotto osservazione (in uscita) è quello che riconduce ad un talento di primissimo livello come Oumar Solet. Il francese ha voglia e bisogno di fare la differenza, un calciatore che dopo una stagione e mezzo di apprendistato in Serie A ha tutte le qualità per fare lo step successivo ed iniziare a dire la sua anche con un'altra casacca da gioco. Adesso non resta che cercare di capire tutti i dettagli su questo affare di mercato che pare viaggiare decisamente spedito.

I dettagli sull'affare di mercato

Franco Vazquez e Oumar Solet

Il difensore centrale francese ha già preso una decisione importante per quanto riguarda il suo futuro. Salvo clamorosi colpi di scena la squadra che si prenderà cura delle sue prestazioni arriva dal Nord Italia, più precisamente dalla "capitale economica" di questo Paese e stiamo parlando dell'Inter Campione d'Italia in carica. Una trattativa che viaggia spedita, come detto in precedenza e di conseguenza passiamo alle cifre che potrebbero sancire la fine del rapporto tra l'Udinese e il difensore ex Salisburgo.

Le cifre dell'affare

Per arrivare alla conclusione serve ancora qualche dettaglio, ma si sta trovandoed undi riscatto nel corso del gennaio 2027. Una trattativa che permette ai neroazzurri di ringiovanire un reparto che vedeva diversi ultra trentenni ed assicurarsi uno dei migliori difensori centrali della Lega, anche se c'è molta curiosità per capire quale sarà la posizione in cui verrà impiegato da. Non ci resta che attendere il termine delle trattative.