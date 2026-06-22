Sono ore decisive, praticamente fondamentali per la squadra del Friuli Venezia Giulia che deve mettere a referto un colpo di primissimo livello. Non un colpo diretto, visto che il calciatore è già di proprietà bianconera, ma un talento che possa dire la sua senza grossi problemi al di fuori del campo da gioco. Al momento una quadra non è ancora stata trovata, ma la sensazione è che è solo questione di tempo prima che si possa giungere ad una risposta definitiva. Non ci resta altro che attendere tutti i dettagli e soprattutto cercare di capire quale potrebbe essere il prossimo passaggio.

Ore decisive per Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo e Luca Pellegrini

Il fantasista bianconero è arrivato in quel di Udine e si è rilanciato completamente a suon di reti ed assist. Adesso è arrivato il momento di trovare un nuovo accordo che permetta alla società di continuare a rinforzarsi in maniera decisa. La sua permanenza è tutt'altro che assicurata e proprio per questo motivo si sta cercando di sedersi ad un tavolo per discutere le cifre del suo contratto e di conseguenza riuscire a tenere le prestazioni del numero 10 italiano anche nel corso della prossima annata. Una trattativa tutt'altro che scontata, ma non possiamo fare altro che andare a vedere quelle che sono le richieste di Zaniolo.

L'idea dell'attaccante ex Roma

è l'idea dell'attaccante ex Roma.da cui parte l'attaccante per arrivare ad una quadra, cifra che secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe essere alla portata di più di qualche team interessato alle sue giocate. Allo stesso tempo è un prezzo che va ben oltre quelle che sono le idee dell'Udinese in materia e di conseguenza diventa decisamente difficile la conclusione della trattativa. Vedremo sead uneconomico.