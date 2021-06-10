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3 nomi nuovi per puntare in alto

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La società bergamasca non vuole rimanere indietro rispetto alle dirette concorrenti. I biancocelesti si sono aggiudicati Sarri. La Roma ha da tempo comunicato che Mourinho sarà il suo prossimo allenatore e la Vecchia Signora ha riaperto le porte ad Allegri. Il presidente Percassi si sta già muovendo sul mercato ed avrebbe preparato 3 colpi per accontentare le richieste di Gasperini. Cominciamo dal primo.

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