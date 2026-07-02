L'Udinese continua a preparare la prossima stagione che inizierà tra meno di una settimana, ma allo stesso tempo bisogna mettere dei puntini sulle i e cercare di capire quali saranno i calciatori fondamentali per il team e quali invece sono pronti per fare un passo indietro e di conseguenza non riusciranno a dire la loro nel corso della prossima stagione di Serie A. Non tanto di Udinese, visto che questa è una data decisamente importante per un calciatore nello specifico, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Il trequartista dei bianconeri compie quest'oggi 27 anni, ma per un compleanno di primissimo livello c'è un futuro che è ancora tutto da scrivere.

Il futuro di Zaniolo è tutto da scrivere

Nicolò Zaniolo esulta per il gol contro il Torino

Calciatore dalle qualità uniche e che ha tutti i numeri per fare la differenza nella massima serie del calcio italiano. Allo stesso tempo Nicolò Zaniolo non riesce a dire la sua, ma soprattutto non riesce a mettersi in mostra come vorrebbe per via di determinate condizioni contrattuali. L'Udinese lo ha riscattato, ma il calciatore ha fatto capire a tutti di non essere contento del suo compenso e di conseguenza non ha intenzione di andare avanti se gli accordi non dovessero cambiare. Un accordo che è sempre più difficile da trovare e di conseguenza andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le squadre interessate.

Le squadre interessate

Diverse big del nostro campionato vorrebbero mettere a refertocome quello appena descritto. In pole position sembra esserci ladi Luciano Spalletti che potrebbe inserire delle contropartite pur di arrivare alle giocate di. Il secondo nome è quello dei rossoneri di Milano, mentre sullo sfondo troviamo la coppia formata dai biancocelesti e dagli azzurri che saranno allenati da Max Allegri.