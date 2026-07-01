L'Udinese mette a referto un doppio colpo di primissimo livello nel corso di queste ore di mercato. Sessione estiva che ha appena aperto, ma già sta fornendo delle fantastiche novità sotto tutti i punti di vista. Un rinforzo che serve per rimpolpare la mediana e soprattutto per aggiungere alla rosa un sostituto del partente Kingsley Ehizibue. Il primo colpo arriva dalla succursale del club italiano, stiamo parlando del Watford. Il team inglese ha rilasciato al club del Friuli Venezia Giulia un esterno che ha tutti i numeri e le qualità per fare la differenza anche in Serie A. Non perdiamo un secondo ed andiamo con tutti i dettagli su questa operazione.

I dettagli dell'affare

Chakvetadze

Laterale, interno di centrocampo e all'occorrenza anche trequartista. Un calciatore che dove lo metti riesce a stare e fare la differenza, proprio per questo motivo Chakvetadze è a tutti gli effetti uno dei grandi colpi che ha messo a referto l'Udinese nel corso di queste ore. Nelle stagioni con il Watford ha collezionato 107 presenze mettendo a referto 3 reti, ma soprattutto 13 assist. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare al secondo colpo che l'Udinese si è assicurato nel corso di queste ore. Tutti i dettagli su una super firma.

Il nuovo nome dell'Udinese

Direttamente dalla Spagna arriva un nome in pieno stile Oier Zarraga. Calciatore sicuramente dalle spiccate doti offensive e che ha voglia di dire la sua. Stiamo parlando di. Classe 2003 ed una carriera intera con la maglia dell'Atletich Bilbao. Adesso è arrivato il momento di una nuova esperienza in un nuovo campionato dopo più dia cui si aggiungono sei reti e sette assist.