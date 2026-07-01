L'Udinese è sempre molto attento e vigile sul mercato sia in entrata che in uscita. Nel corso delle ultime ore sembrano arrivare delle novità importanti direttamente dal Messaggero Veneto. Una squadra che ha bisogno di capire quale sarà il futuro del suo difensore centrale e uno dei calciatori più importanti nel corso dell'ultima stagione e mezzo. Oumar Solet potrebbe lasciare definitivamente il mondo bianconero e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a capire dove sarà la sua prossima annata e dove continuerà questo percorso importante. Non perdiamo un istante, visto che sembrano arrivare delle novità di primissimo livello direttamente dalla Lombardia.

Un nuovo team nella corsa al difensore francese

Solet

Per un club lombardo come i neroazzurri di Milano che sembrano fare un passo indietro, ce n'è un altro che si inserisce in maniera prepotente nella trattativa. Se non si fosse capito, stiamo parlando dei Lariani guidati da Cesc Fabregas. Secondo il Messaggero Veneto, la probabilità che la squadra possa dividersi da Solet è elevatissima che la sua nuova società possa essere il Como sta prendendo sempre più quota. Passiamo ora alle cifre che il team dovrà mettere sul piatto per arrivare alla conclusione di una trattativa di questo livello.

Le richieste dell'Udinese non cambiano

La società bianconera non ha intenzione di cambiare le sue richieste e di conseguenza è solo questione di tempo prima che sul banco debba arrivare, altrimenti il francese ricomincerà la stagione con la casacca dell'Udinese sulle spalle. Non dimentichiamo che il sei è la data prescelta per la partenza. Adesso non possiamo fare altro che attendere l'evolvere di questa situazione e