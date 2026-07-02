L'Udinese ha messo a referto un nuovo colpo e nel corso delle ultime ore è stato ufficializzato (sotto tutti i punti di vista) il nuovo responsabile del settore giovanile. Una nuova figura che arriva dall'estero, più precisamente dalla Spagna e stiamo parlando di José Rodriguez. Persona giovane e che ha grande voglia di mettersi in mostra, non dimentichiamo che ha da poco compiuto 37 anni e firmato un triennale che lo legherà alla società friulana fino al prossimo 2029. Una trattativa importante che segna una netta sterzata nel settore giovanile bianconero. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le prime dichiarazioni di questa importante figura.

Le prime parole di Rodriguez

Il punto di mister Kosta Runjaic

"Il mio primo punto in questo nuovo progetto è quello di essere forte sul territorio. Dobbiamo prenderli, per avere più tempo per poter lavorare con loro. Per noi ogni calciatore deve diventare un progetto, anche perché ognuno presenta delle caratteristiche diverse. Adesso sta a noi lavorare in sinergia con tutto lo staff per trovare la strada migliore per ogni ragazzo. Poi io sono qua a formare i nostri allenatori, perché sono un uomo di campo e porto un metodologia precisa direttamente dalla Spagna. Dalle mie parti formiamo tanti giovani di livello, ma prima di tutto". Dichiarazioni interessanti e vediamo come si possono legare alle idee di mister Kosta Runjaic."Devo ancora parlare con il tecnico, ma cercheremo una strategia che ci permetta di essere il più vicini possibile. La prima squadra ha tanti ambiti e vogliamo portare".