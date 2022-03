Cagliari Calcio / Joao Pedro? Svelato il mistero: ecco che cosa è successo!

Ciò che sta succedendo a Joao Pedro ha dell'incredibile. Il centravanti del Cagliari ha perso il fiuto per il gol. Il suo popolo, come è giusto e doveroso che sia, continua a spronarlo, sostenerlo e motivarlo perché possa uscire da questo tunnel buio il prima possibile.

Nonostante lo stop, il centravanti italiano ha già messo a segno 10 gol e 4 assist. Non sarebbe malissimo per un attaccante "normale" ma Joao Pedro ci ha più volte dimostrato di essere straordinario e, in quanto tale, ci si aspetta sempre qualcosa in più da un giocatore come lui. Ma arriviamo al dunque.