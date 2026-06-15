Il mercato dell'Udinese sta già regalando diverse informazioni importanti, con la squadra guidata da mister Kosta Runjaic che ha grande voglia di mettere a referto delle operazioni di primissimo livello e migliorare in maniera mirata la sua rosa. Il nome che sta prendendo quota in quest'ultimo periodo è quello di un nuovo estremo difensore che arriverebbe in caso di addio da parte di un super protagonista come Maduka Okoye. Il calciatore della Nigeria sembra essere al sicuro in bianconero, ma si sa che le vie del mercato sono infinite e basterebbe davvero poco per cambiare tutto il corso della sua avventura con la maglia del team del Friuli Venezia Giulia.

Il colpo dei bianconeri di Udine

Udinese-Juventus, ingresso in campo

Lo sguardo, in caso di arrivo di un sostituto, in casa Udinese è ben preciso e mirato. L'estremo difensore che è stato messo sotto osservazione da parte del club friulano, ha vissuto una stagione da assoluto protagonista con la casacca dell'Avellino ed ha anche conquistato i play-off. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Tommaso Daffara. Giovane prospetto dei bianconeri di Torino che ha tutte le qualità per fare la differenza anche in quel di Udine e probabilmente in Serie A. Non resta che passare ai costi di una trattativa di questo livello.

I possibili costi dell'affare

Una trattativa decisamente interessante quella che può mettere a referto la squadra di Udine, ma c'è da trattare con i bianconeri di Torino che difficilmente vorranno perdere definitivamente le prestazioni di un calciatore come quello visto nel corso di questa stagione. La probabilità diè decisamente elevata. Non dimentichiamo che tutto dipende sempre da quello che sarà il futuro di Maduka Okoye, conche al momento si ritiene più che soddisfatta del suo parco estremi difensori.