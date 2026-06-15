Qualche dubbio era emerso, soprattutto ai più disfattisti dopo quanto visto nelle ultime settimane e il post di Nicolò Zaniolo che non chiudeva definitivamente ad un possibile addio, proprio per questo motivo la notizia del giorno (anche se pareva scontata) è il riscatto dell'attaccante con la numero dieci. Solo questione di tempo prima che si possa giungere agli annunci ufficiali e di conseguenza l'inizio di una nuova avventura per un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza all'interno della massima serie del calcio italiano e lo ha dimostrato di giornata in giornata. Adesso non resta che passare ai dettagli su questa firma che ha decisamente dell'importante.

I dettagli sul prolungamento di Nicolò Zaniolo

Kamara e Zaniolo

Il trequartista è pronto per siglare il suo contratto con l'Udinese e vivere almeno un'altra stagione da protagonista con la casacca bianconera di Udine. Il riscatto alla fine avverrà nella formula preferita per la famiglia Pozzo. 10 milioni di euro per il 100% del cartellino del calciatore. Una cifra che fa capire quanto il team punti fortemente su Zaniolo e quanto il calciatore sarà al centro del progetto nel corso della prossima annata. Non resta che passare al contratto che andrà a siglare l'ex Roma, Fiorentina ed Inter tra le tante.

Il nuovo accordo con l'Udinese

, mamanca ancora definitivamente. Il team sta lavorando intensamente per arrivare ad una quadra il prima possibile ed assicurarsi le prestazioni di un calciatore che ha. Cinque gol e sei assist il suo bottino in una stagione che è valsa la rinascita e proprio per questo motivo si continuerà assieme per raggiungere: la Nazionale italiana. L'avvento di Mancini potrebbe essere uno sponsor importante per il suo rientro.