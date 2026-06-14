L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima stagione di campionato. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic ha grande voglia di mettersi in mostra e fare la differenza sul campo da gioco. Il decimo posto dello scorso campionato deve essere solo l'inizio di un percorso che entra all'interno della sua terza stagione. L'obiettivo è quello di mettere a referto dei passi in avanti importanti che permettano alla squadra di iniziare a sognare un traguardo che manca da quasi 15 anni: l'Europa. Non possiamo fare altro che andare a vedere quello che si candida come primo grande colpo del mercato dei bianconeri di Udine.

Il primo nome del mercato bianconero

Solet e Kristensen

Mantenere tutti i calciatori più importanti è sempre un problema, di stagione in stagione e proprio per questo motivo la squadra sa che potrebbe perdere uno o due perni centrali della sua difesa, stiamo parlando di Thomas Kristensen e Oumar Solet. Il primo piace a diversi club all'estero ed ai rossoneri di Milano, mentre il secondo sembra essere sempre più vicino ai neroazzurri Campioni d'Italia per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Non resta che trovare un sostituto che conosca il campionato ed abbia regalato delle prestazioni convincenti nel corso di quest'annata.

Il nome nuovo per la difesa

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Quando bisogna colpire sul mercato, l'Udinese guarda spesso con grande interesse il Gala. La squadra turca potrebbe offrireche non è stato riscattato dall'Hellas Verona e di conseguenza potrebbe tornare attivissimo sul mercato. L'addio è praticamente certo, visto che è difficile possa trovare spazio con il club turco, ci sono solo da specificare quelle che potrebbero essere le cifre., con l'Udinese che farà il possibile per abbassarla. Un affare che è scollegato dall'operazione Nicolò Zaniolo.