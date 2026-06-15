Si è messo in mostra con la casacca bianconera ed ora è pronto per iniziare una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano. Lorenzo Lucca sa che deve dire la sua dopo una stagione tutt'altro che positiva in cui ha perso minuti ed anche un certo peso nel mondo Nazionale. I primi sei mesi a Napoli sono stati da dimenticare con sole due reti messe a referto prima dei saluti e dell'approdo in Inghilterra, più precisamente al Nottingham Forest. Con la squadra che milita in Premier League ha trovato minutaggio e poco altro. Adesso è arrivato il momento di rientrare in Italia, ma soprattutto di mettere a referto una stagione da assoluto protagonista.

Lorenzo Lucca vuole diventare protagonista

Lorenzo Lucca, ex attaccante dell'Udinese

Il centravanti non vede l'ora di poter iniziare a dire la sua. Al momento si registrano due interessi nei suoi confronti che potrebbero cambiare l'equilibrio del suo futuro. Le società interessate arrivano dal nostro campionato e stiamo parlando del Genoa e del Bologna. Le due società rossoblù non vedono l'ora di mettersi all'opera e di conseguenza potrebbe essere solo una questione di tempo prima che il team napoletano possa aprire a questo affare. Non resta che passare ai costi della trattativa.

I costi dell'affare

I partenopei aprirebbero molto volentieri ad una cessione a titolo definitivo, ma. Difficilmente i due team citati in precedenza possono permettersi un'operazione da circa. Proprio per questo motivo potrebbe essere solo questione di tempo prima che la società decida di puntare su un nuovo anno in prestito, anche se molto dipenderà da quelle che saranno le valutazioni del nuovo tecnico: Max Allegri. Non dimentichiamo che il Napoli all'interno della sua rosae di conseguenza qualche sacrificio è destinato ad essere preso.