Calciomercato Cagliari – Capozucca cambia tutto: “rivoluzione in arrivo”

Domenica 21 novembre, ore 12:30. Il Cagliari andrà in trasferta a Reggio Emilia dove affronterà il Sassuolo 13esimo in classifica a quota 14 punti. Mazzarri non ha tempo da perdere. L'obiettivo è uno solo: vincere! Fortunatamente, la sosta delle Nazionali è capitata nel momento giusto. Adesso il tecnico toscano non ha scuse. Il tempo per preparare la prossima partita contro i ragazzi di Dionisi non manca. Ma andiamo dritti al punto. Adesso si parla di calciomercato.