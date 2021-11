Calciomercato Cagliari / Ultimatum a Mazzarri: (già) trovato il sostituto

Il Cagliari ha ricominciato a segnare e il gol di Keita si candida per vincere il trofeo di miglior gol della stagione. I risultati però continuano a non arrivare. Un pareggio, ovviamente, è meglio di una sconfitta ma non è una vittoria. La classifica parla chiaro. La matematica non mente. Andiamo dritti al punto.