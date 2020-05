Il Bologna ha comunicato la decisione di rimborsare ai propri abbonati da martedì 12 maggio il rateo delle rimanenti gare di campionato a cui non potranno assistere. Il rimborso avverà sotto forma di voucher elettronici – unica forma prevista dal decreto Cura Italia – con cui i tifosi bolognesi potranno poi acquistare unicamente biglietti e abbonamenti. Le eventuali quote non richieste saranno utilizzate dal club per attività di sostegno al territorio.