Calciomercato Fiorentina – I nerazzurri fissano il prezzo per Sensi!

I nerazzurri hanno fissato il prezzo per far partire Stefano Sensi. Il centrocampista italiano non dovrebbe essere un punto cardine del gioco di Simone Inzaghi. L'allenatore piacentino potrebbe decidere di farne anche a meno. Il regista è stato accostato a diverse squadre ma la Fiorentina, al momento, sembra sia in vantaggio sulle concorrenti. Il Biscione avrebbe chiesto non meno di 13 milioni di euro. La Fiorentina ci pensa. Il mancato rinnovo dei contratti di Caceres, di Borja Valero ma soprattutto quello di Franck Ribery (il francese aveva un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione) hanno fatto risparmiare un bel pò di soldi alla società. L'arrivo di Nicolas Gonzalez è stata una risposta importante da parte del presidente Commisso.