Calciomercato Fiorentina- “Trattativa avanzata con l’Anderlecht”

Le ultime indiscrezioni parlavano di un avvicinamento dell'attaccante ivoriano all'Udinese di Gino Pozzo. Questo avrebbe permesso alla Fiorentina di accumulare quel tesoretto di cui avrebbe bisogno per arrivare (eventualmente) al cartellino di Simy. La Viola cerca ancora una punta e il nigeriano potrebbe essere il prescelto. Ma torniamo a Kouamé. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Kouamé avrebbe conquistato l'interesse di una squadra belga. Ovviamente stiamo parlando dell'Anderlech. L'attaccante ivoriano non rientrerebbe nei piani di Vincenzo Italiano. Dopo aver trascorso l'ultimo anno in prestito al Genoa, senza brillare eccessivamente, adesso la punta sarebbe pronto per una nuova avventura. Vorrebbe un posto da titolare e alla Fiorentina questa sua ambizione, al momento, è molto difficile che venga realizzata. Ma non finisce qui. Entriamo nei dettagli.