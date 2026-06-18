La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha scelto in questi istanti quello che sarà il suo nuovo presidente e il conseguente commissario tecnico. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'intenzione è quella di aprire un nuovo ciclo con una persona che ha rivoluzionato il CONI e portato l'Italia a conquistare il record di medaglie sia nelle Olimpiadi Estive che in quelle Invernali. Numeri da capogiro con Malagò alla guida dell'Italia e di conseguenza c'è l'obiettivo di affidare lo sport più importante per noi italiani ad una figura di un certo peso e di un certo livello. Non perdiamo un secondo e passiamo a quello che potrebbe essere selezionato come nuovo commissario tecnico o meglio che è molto vicino a diventarlo.

Il nuovo C.T.

Mancini

Salvo clamorosi colpi di scena ci sarà un passo indietro da parte della Nazionale e di conseguenza si andrà da una figura che ha riportato l'Europeo nel nostro Paese dopo più di 50 anni dall'ultima volta. Un rendimento che sicuramente è difficilmente replicabile e proprio per questo motivo si metteranno da parte i vecchi dissapori con un obiettivo chiaro, quello di approdare al Mondiale dopo tre edizioni in cui la Nazionale non è riuscita a conquistare questo traguardo. Roberto Mancini (salvo clamorosi colpi di scena) dovrebbe essere la guida incaricata per raggiungere un obiettivo tutt'altro che semplice.

Quando la nomina

Questione di tempo, ma è già tutto deciso. Il parere dell'ANAC è chiaro ed è a favore di Malagò che(in passato già presidente della FIGC). Adesso non resta che attendere e mettere in campo una formazione di dirigenti struttura a tal punto che possa e sappia fare la differenza. L'obiettivo è chiaro e l'Italia non può più permettersi di sbagliare, per nessun motivo al mondo.