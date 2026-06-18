L'Udinese è sempre molto attiva sul mercato sia quando si parla di trattative in entrata, ma anche quando si parla di trattative in uscita. Sono diversi gli interessamenti per i gioielli dei bianconeri che nel corso di questa stagione hanno fatto la differenza a suoni di gol, assiste ed ottime prestazioni. Uno su tutti potrebbe essere Keinan Davis. Il club bianconero non vede l'ora di mettersi in mostra ed a lavoro per arrivare ad una conclusione importante, ma nel frattempo inizia a programmare il futuro con l'obiettivo di aggiungere alla sua rosa un attaccante molto simile all'inglese con cui ci sia la possibilità di dividere il reparto.

Un attaccante di primissimo livello

Bandiera Inghilterra

Arriva dall'Inghilterra, più precisamente dalla seconda lega del calcio inglese: la Championship. Un percorso molto simile a quello di Davis, visto che nelle ultime tre stagioni in Serie B ha messo a referto delle prestazioni più che convincenti. Non è inglese e stiamo parlando di Milutin Osmajic. Il bomber ha grandi qualità e nelle tre annate con il Preston North End ha messo a referto dei numeri più che promettenti. 109 presenze, ma anche 31 reti e soprattutto sei assist. Calciatore che è pronto per un salto in avanti e c'è da capire quali possano essere i costi per questa trattativa.

I costi dell'affare

Iker Bravo

La valutazione del classe 1999 si aggira attorno aisecondo il portale Transfermarkt., soprattutto per un calciatore che sta entrando nel pieno della sua carriera. Adesso non resta che attendere l'evolversi della situazione, anche perché l'Udinese prima di arrivare alla conclusione di un affare di questo livello deve prima sfoltire in maniera importante il suo reparto offensivo., sono diversi gli attaccanti che torneranno a casa base ma non avranno molto spazio.