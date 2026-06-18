Nicolò Zaniolo si allontana sempre di più dal mondo bianconero. Il calciatore di proprietà dell'Udinese ha un futuro tutt'altro che scritto nonostante il suo rinnovo sia arrivato solo qualche ora fa e soprattutto il team friulano ha sotto scacco le sue prestazioni fino al prossimo 2029. La situazione, però, è decisamente complessa con la squadra che sta cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore per tutti visto che (al momento) l'idea dell'attaccante o meglio numero dieci è quella di dire la sua con una nuova casacca per via di problemi legati allo stipendio del calciatore. Non perdiamo un istante e passiamo al nuovo team che potrebbe essere sulle sue tracce.

Una nuova pista per il talento italiano

Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo

Una grande partita quella che ha giocato a San Siro in cui per lunghi tratti è stato praticamente infermabile. Se ancora non si fosse capito, il club che potrebbe presentare un'offerta ai bianconeri gestiti dalla famiglia Pozzo è proprio il Milan. Una società che va a caccia di un calciatore che sappia fare un lavoro di fino tra le linee e proprio nel corso dell'ultima giornata di mercato è stato avvisato l'agente di Nicolò Zaniolo a Casa Milan. Non c'è ancora nulla di scritto, ma possiamo passare al dettaglio e soprattutto all'offerta base che serve per portare a casa prestazioni di questo livello.

Cosa serve per chiudere il colpo?

L'offerta base dovrebbe aggirarsi tra. Una cifra tutt'altro che elevata, ma molto dipende da quelle che potrebbero essere le volontà del calciatore. Se Zaniolo dovesse, diventa difficile per l'Udinese riuscire a tenerlo in squadra. Adesso non possiamo fare altro che cercare di capire quelli che saranno i prossimi passi del club di Udine e di Milano su questo affare che potrebbe prendere quota.