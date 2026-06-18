L'Udinese continua a lavorare sul mercato e sta cercando di mettere a referto un colpo decisamente interessante. L'attacco è un reparto pieno di talento, ma troppo spesso inespresso. Una squadra che sta cercando di fare capire come si torna tra le primissime in Italia, dopo che soli due stagioni fa si è arrivati ad un passo dalla retrocessione. Per farlo bisogna cercare di rinforzare la rosa e per dei calciatori che escono, arrivare a dei sostituti di primissimo livello. Il nome che sta prendendo quota in queste ore arriva dalla Premier League, ma non è l'unico visto che c'è anche un profilo vicinissimo in passato e che piace ancora tanto alla dirigenza.

Il primo profilo arriva dalla Premier

Broja

Un calciatore che ha tutte le qualità per dire la sua sul mercato e non vede l'ora di fare la differenza in un campionato diverso dalla Premier dove nelle ultime annate non è mai riuscito ad incidere come ci si aspettava. Più di qualche stagione fa si era avvicinato al mondo friulano, ma non si era arrivati alla fatidica fumata bianca mentre adesso sembra essere solo questione di tempo prima di chiudere un affare che avrebbe dell'incredibile. Broja è nella lista dei desideri della famiglia Pozzo, ma non è l'unico profilo osservato e c'è un altro calciatore che ha tutto per fare la differenza.

Operazione riscatto

che hanno permesso al Lecce di restare nella massima serie del calcio italiano e di conseguenza è solo questione di tempo prima che possa trovare una nuova squadra che riesca a darli fiducia.non vede l'ora di poter dire la sua da assoluto protagonista, anche se al momento si trova ancora senza una squadra sicura, visto cheoltre il ritiro.