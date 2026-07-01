L'Udinese non perde tempo sul campo da gioco e proprio per questo motivo sta già preparando la sua prossima stagione. Un'annata in cui il club deve fare la differenza e dire la sua cercando di migliorare e migliorarsi sotto tutti i punti di vista. La stagione non sarà semplice, anche perché dall'altra parte ci sono tante avversarie agguerrite, ma soprattutto un mercato che sta decisamente debilitando le forze dell'Udinese, visto che le voci vedono in uscita più di qualche pezzo pregiato. C'è da capire ancora la situazione che riguarda Nicolò Zaniolo e soprattutto quella di un altro calciatore fondamentale come Oumar Solet. Nel frattempo andiamo a vedere le date della preparazione che sono sempre più vicine.

Le date della preparazione

Simeone vs Kabasele

Meno di una settimana ed inizierà ufficialmente un nuovo percorso molto importante per la squadra che milita nella massima serie del calcio italiano. La terza stagione consecutiva con mister Kosta Runjaic e soprattutto la preparazione che porterà alla Serie A 2026/27. La data scelta dal gruppo squadra è chiara e di conseguenza si partirà dal BluEnergy Stadium, più precisamente dai campi d'allenamento del Dino Bruseschi di Udine. Dal sei di Luglio sarà quella la casa dell'Udinese per il suo inizio ritiro. La parte dura arriverà più avanti, ecco tutti i dettagli.

La seconda parte del ritiro

A partire dalla fine di Luglio, più precisamente dal prossimo 22 del settimo mese dell'anno.è pronta per. Dal 22 di Luglio al 4 di Agosto sono le date prescelte per la parte più intensa e saranno anche diverse le amichevoli in programma per preparare al meglioche sarà vicinissimo a Ferragosto.